Kışanak ve Tuncel'e hapis cezası
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com