Kırşehir Belediyespor'un galibiyet hasreti sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyespor'un galibiyet hasreti sona erdi

Kırşehir Belediyespor'un galibiyet hasreti sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Ligde Mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 7 haftalık galibiyet hasretine Karacabeyspor maçı ile son verdi.

TFF 2. Ligde Mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 7 haftalık galibiyet hasretine Karacabeyspor maçı ile son verdi.

Kulüp Basın Sözcüsü Battal Çelik yaptığı açıklama ile şanssızlığın kırıldığını, artık stresin sona erdiğini söyleyerek, "Maç boyunca çok iyi oyun oynadık. Sıralamada alacağımız galibiyetlerle üst sıralardaki yerimizi alacağımızı düşünüyoruz. 7 haftadır galip gelemiyorduk" dedi. Takımın Mali İşler Sorumlusu yöneticisi Murat Tekdoğan ise, Kırşehir Belediyespor takımının şanssızlığını kırdığını, 2. Lig Beyaz Grupta 17. haftada beyaz bir sayfa açtıklarını söyledi.

Ahi Stadı'nda aldığı 3 puan ile taraftarının yüzünü güldüren Kırşehir Belediyespor, puanını 20 yaparak 10. sıraya yükseldi. Oynadığı 15 maçta 5 galibiyet alan yeşil-beyazlı takım, 5 beraberlik alırken 5 maçta da mağlup oldu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title