Kırşehir Belediyespor taraftarları, TFF önünde eylem yaptı
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Kırşehir Belediyespor taraftarları, TFF önünde eylem yaptı

Kırşehir Belediyespor taraftarları, TFF önünde eylem yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde eylem yaptı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde eylem yaptı.

52 yıllık tarihinde ilk defa 1. Lig'e çıkma adına Play-off'a kalan Kırşehir Belediyespor, Sakaryaspor'a yarı finalde elenerek 1. Lig'e hayaline veda etti. Yaşanan mağlubiyetin ardından TFF önünde basın açıklaması yapan bir gurup Kırşehir Belediyespor taraftarı, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçtan önce yaşanan olayların karşılaşmanın önüne geçtiğini ileri sürdü. Neşet Ertaş Taraftar Grubu amigosu Halil Kurt, mücadelenin başlamasına 10 dakika kala stadyumun kapılarının açıldığını ve Sakaryaspor taraftarının içeri alındığını iddia etti. TFF önünde açıklama yapan Kurt, "Maç günü olaylardan önce dostluk içerisindeydik. Biz devletimizin kurallarına riayet ederken Sakarya'da taraftar içeri alındı. Sakarya'da maçı yaklaşık 5 bin taraftar takip etti" dedi.

TFF önünde yapılan basın açıklamasının ardından Kırşehirli taraftarlar olaysız şekilde dağıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyespor taraftarları, TFF önünde eylem yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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