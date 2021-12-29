Kırklarelispor, kripto para ve isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, kripto para alım satım platformu CriptoSwaps ile isim sponsorluğu ve kripto para anlaşması imzaladı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen imza törenine Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, CriptoSwaps Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır ve kulüp yöneticileri katıldı.

Can, konuşmasında, takım için çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Kırklarelispor'un adının artık CriptoSwaps Kırklarelispor olacağını ifade eden Can, ayrıca kripto para borsası sayesinde kulübün sabit bir geliri olacağını belirtti.

Kripto para alım satım platformlarının pek çok futbol kulüpleriyle sponsor olduğunu anımsatan Can, "Kırklarelispor'umuz yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. 1968 yılında kurulan kulübümüzün ilk defa artık sabit bir geliri olacak. Bunda da CriptoSwaps'ın çok büyük desteği oldu. Tüm dünya artık elektronik para sistemine geçti. Bizde CriptoSwaps token adı altında kripto para çıkaracağız. Burada halkımızın desteği ile inşallah bunu da büyüteceğiz. İnşallah hedefimiz olan 1. lige en kısa zamanda çıkarız." diye konuştu.

Can, kripto tokenlerin 5 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa çıkacağını dile getirdi.

CriptoSwaps Yönetim Kurulu Başkanı Cıbır da anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Ufuk Ertop - Spor Haberleri

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