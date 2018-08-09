Kırklarelispor, Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi Kiraladı

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminde kadroda şans bulan genç yetenek Ahmethan Köse, Kırklarelispor'a kiralık olarak transfer oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, etkili isimleri de kadrosuna katarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

KIRKLARELİSPOR, AHMETHAN KÖSE'Yİ 1 YILLIĞINA KİRALADI

Kırklarelispor son olarak Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi kiralık olarak renklerine bağlayarak kadrosuna güçlü bir isim takviyesinde bulundu. Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralık olarak alınan 21 yaşındaki genç yıldız, Kırklareli'nin üst liglere çıkması için elinden geleni yapacağını belirtti.