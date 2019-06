Kırklarelispor'da transfer

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Bandırmaspor'dan Deniz Ataç'ı transfer etti.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataç ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Ataç'ın kanat oyunsucu olduğunu ifade eden Can, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yeni transferlerle güçlü bir takım oluşturduklarını ifade eden Can bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA