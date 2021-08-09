Kırklarelispor'da 4 transfer
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklarelispor'da 4 transfer

Kırklarelispor'da 4 transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, 4 futbolcu ile anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, 4 futbolcu ile anlaşma sağladı.

Kırklarelispor, stoper Muhammet Yeşil'i kadrosuna katarken, iç transferde de Davut Babur, Emre Balkı, Emre Keleşoğlu ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kulüp Başkanı Volkan Can, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz. Son olarak Eyüpspor'dan genç oyuncu Muhammet Yeşil kardeşimizle 1 yıllık sözleşme imzaladık. İç transferde Davut Babur, Emre Balkı, Emre Keleşoğlu kardeşlerimle yeniden anlaştık, camiamıza hayırlı olsun" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklarelispor'da 4 transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Ümit Dündar İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan Berdan Mardini
Spor Muslera Sergen Yalçın Alex Teixeira Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklarelispor'da 4 transfer - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:35:55. #1.15#

title