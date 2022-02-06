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Kırklarelispor: 0-1

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Spor
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Kırklarelispor: 0-1

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Ateş, Çağrı YıldırımŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner, Muhammed Enes (Dk.56 Taner Gümüş), Ferhan (Dk.69 Burak), Erkan, Feyyaz, Sinan, Dilaver, Mustafa Durak (Dk.69 Muhammed Samed), Fırat (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Ateş, Çağrı Yıldırım

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner, Muhammed Enes (Dk.56 Taner Gümüş), Ferhan (Dk.69 Burak), Erkan, Feyyaz, Sinan, Dilaver, Mustafa Durak (Dk.69 Muhammed Samed), Fırat (Dk.80 Hüseyin), Muhammed Raşit

KIRKLARELİSPOR: Mehmet Cinpir – Canberk, Ümit Can (Dk.73 Çağrı), Furkan (Dk.89 Enes), Serhat, Mustafa Çakır, Ferhat, Emre Balkı (Dk.73 Harun), Emre Keleşoğlu, Berat (Dk.82 Muhammet Yeşil), Davut

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Muhammed Raşit, Ferhan (Şanlıurfaspor) Mehmet Cinpir, (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 77 Emre Keleşoğlu (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 24'üncü hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu. 77'nci dakikada Harun'un pasıyla kale önünde bulaşan Emre Keleşoğlu, plase vuruşla topu ağlara yolladı ve takımına 3 puanı kazandırdı.


Kırklarelispor: 0-1

Kırklarelispor: 0-1

Kırklarelispor: 0-1

Kırklarelispor: 0-1

Kırklarelispor: 0-1

Kırklarelispor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

Muhammed Enes, İlker Yasin, Şanlıurfa, Gümüş, Spor, Haber

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