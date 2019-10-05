Kırklarelispor: 0-1
STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mahmut Gülle, Abdulkadir DönerŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş, Mehmet Daniş (Dk. 63 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 89 İsmail), Seyfettin (Dk.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mahmut Gülle, Abdulkadir Döner
ŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş, Mehmet Daniş (Dk. 63 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 89 İsmail), Seyfettin (Dk. 84 Mehmet Bayat), Ali, Onur, Fevzi, Rıdvan, İbrahim Canlıka
KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut, Müslüm, Caner, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu (Dk. 62 Yüksel), Emre Balkı, Malik, Umut (Dk. 82 Muhammed Beşir), Mert (Dk. 73 Enis), Serkan
SARI KARTLAR: Ali (Şanlıurfaspor) - Emre Balkı (Kırklarelispor)
GOLLER: Dk. 83 Malik (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu.
83'üncü dakikada Caner'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malik, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1