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1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor

Kırklarelili bir besicinin yetiştirdiği 'Kocaman' isimli kurbanlık büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor. 1 ton 800 kilogramlık boğa 50 bin liraya alıcısını bekliyor.

25.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:12

Kırklarelili bir besicinin "Kocaman" ismini verdiği 1 ton 800 kilogramlık kurbanlık boğa ilgi odağı oldu.

Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde besicilik yapan Rasim Işık'ın 1,5 yıl önce damızlık amacıyla satın aldığı 800 kilogramlık boğası, bin 800 kilograma ulaştı. Işık, "Kocaman" adını verdiği boğasını 50 bin liraya satışa çıkardı. Kocaman'ı görmeye gelenler büyük bir şaşkınlık yaşayarak, fotoğraf çektiriyor.

1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor

ZİNCİRİNİ KOPARIP KAÇTI

Ağıldan zincirini kopararak dışarıya çıkan boğa, köy sakinlerine zor anlar yaşattı. Köylülerin yardımı ile yaklaşık 2 saatlik mücadelenin ardından boynuna ip bağlanarak yakalanan boğa, yeniden ağıla bağlandı.

Işık, yaklaşık 10 yıldır besicilik yaptığını ancak ilk kez böyle bir hayvan gördüğünü ve yetiştirdiğini söyledi. Boğaya 1,5 yıldır baktığını ifade eden Işık, şu an boğanın 30 aylık olduğunu kaydetti.

1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor

"FİYATINDAN DOLAYI HALEN SATAMADIK"

Boğayı görenlerin çok şaşırdıklarını anlatan Işık, "Yüksekliği 1,80 uzunluğu ise 2,85 metre. Bu sene böyle bir hayvan çıkacağına inanmıyorum. Gelenler 'biz ilk kez böyle bir boğa gördük' diyorlar. Bu gerçekten çok farklı. Bunu görenler hep fotoğraf çekiyorlar. Boğayı görmeye gelen çok ancak fiyatından dolayı halen satamadık" diye konuştu.

1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (5)
WANLI DUMAN: hakkı fiatı 29 bin
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KARA: MAŞALLAH SUBHANALLAH NEGÜZEL
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YAZIK KESMEYİN HAYVANII: kurban etmeyin onu kesin satın onu iyi para kaldırır süper bir lezzet pirzolası mükemmel görünüyor
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