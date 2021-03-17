Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0
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Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0

17.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:55
Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0

STAT: İsmet atlıHAKEMLER: Barkın Kara (xxx), Alp Osman Karaosmanoğlu (xx) Enes Eymen (xx)KOZANSPOR FK: Engin Tuna (xx)- Mustafa Çiçekli (xx), Sirac Susancak (xx), Mustafa Çay (xx), İlkay Gül (xx), Hakan Can Çimen(xx), Canpolat Çelik(xx) (Dk. 69 Özcan Atalay(x), Ahmet Çelik (xxx), (Dk.

STAT:  İsmet atlı

HAKEMLER: Barkın Kara  (xxx), Alp Osman Karaosmanoğlu (xx) Enes Eymen (xx)KOZANSPOR FK: Engin Tuna (xx)-  Mustafa Çiçekli (xx), Sirac Susancak (xx), Mustafa Çay (xx), İlkay Gül (xx), Hakan Can Çimen(xx), Canpolat Çelik(xx) (Dk. 69 Özcan Atalay(x), Ahmet Çelik (xxx), (Dk. 90+4 İbrahim Burak Doğan (?), Yiğit Gümüş (xx)(Dk.57 Mehmet Ali Can (x), Erdal Kaya(xx) (Dk. 69 Yiğit Kadıoğlu (x), Muzaffer Özcanlı (xx)KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR : İlker Günay (x)- Mehmet Bozcan(xx), Ender Gör(xx)(Dk 87 Buğra Şahiner (?), Mehmet Albayrak(xx), Bünyamin Başar(x), Doğukan Subaşı(xx), Emre Avcı(xx) (Dk. 74 Reşit Akbulut(x), Özkan Yiğiter(xx), Aykut Çift(xx), Ali Helvacı(x)(Dk.86 Muammer Atalay(?), Oğuzhan Demirer(x) (Dk 74 Yasin Poyraz (x)SARI KARTLAR:  Erdal Kaya, Muzaffer Özcanlı (Kozanspor FK)Mehmet Albayrak, Emre Avcı, Aykut Çift, İlker Günay, Bünyamin Başar, Yasin Poyraz, (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)GOL: Dk.68  Ahmet Çelik (Kozanspor FK)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup 26'ncı hafta mücadelesinde Kozanspor FK, evinde ağırladığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 68'inci dakikada Ahmet Çelik'in attığı golle 1 - 0 yenerek 8 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.


Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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