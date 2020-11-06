Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
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Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı

06.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:42

Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı Kırıkkale Belediyesi araç filosunu güçlendirdi Kırıkkale'de Belediyesi tarafından kiralama maliyetinden daha düşük fiyatla leasing yöntemiyle satın alınan 51 hizmet aracının kamuoyuna tanıtım...

Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı

Kırıkkale Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Belediyesi tarafından kiralama maliyetinden daha düşük fiyatla leasing yöntemiyle satın alınan 51 hizmet aracının kamuoyuna tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen tanıtım programında leasing yöntemiyle satın alınan 51 hizmet araç için kurbanlar kesilip dualar edildi. İHA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni hizmet araçlarını leasing yöntemiyle ve kiralama maliyetinin çok daha altındaki fiyata satın aldıklarını söyledi.

"Kiralama maliyetinin çok daha altında fiyatla aldık"

Araçları vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydeden Saygılı, "Belediyemiz bünyesine yeni kazandırmış olduğumuz araçlarla ilgili kaza bela olmasın diye kurban kestik. Belediye meclis üyelerimiz ile birlikte araçlarımızın kurdelesini kestik hizmete sunmadan önce. Toplamda 51 yeni araç bugün itibariyle hizmete sunuldu. Bunlardan hibe yönetimiyle aldıklarımız var. Satın alma yöntemiyle aldıklarımız var. Daha önce kiralık olan araçlarda leasing yöntemiyle ve kiralama maliyetinin çok daha altında fiyata satın aldık. Allah inşallah hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eder. İnşallah kazasız belasız kullanan arkadaşlar da memleketin hizmeti için çalışır" ifadesini kullandı.

Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı
Kırıkkale Belediyesi'nde 'kiralık araç' dönemi sona erdi: 51 yeni araç satın alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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