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Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum

Liverpool'un Senagalli yıldızı Sadio Mane'nin kırık telefon kullanması ve "10 Ferrari, 20 elmas saat ve jet almak yerine, kazancımdan fakirlere okul yapıyorum" sözü bir kez daha gündem oldu.

24.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:24

Geçtiğimiz mart ayında Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane kırık telefon kullanması nedeniyle alay konusu olmuştu.

2019 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Senegalli yıldızın törende yaptığı "Aç kaldım, tarlada çalıştım, yalın ayak oynadım. 10 Ferrari, 20 elmas saat ve jet almak yerine, kazancımdan fakirlere okul yapıyorum" açıklamasıyla ne kadar zor bir dönem geçirdiğinden bahsetmişti.

Prof. Dr. Ulvi Saran dün twitterdan yaptığı paylaşımda Liverpoollu yıldız Sadio Mane'nin kırık telefon kullanmasına ve açıklamalarına atıfta bulundu. Gazeteci Veyis Ateş de bu paylaşımı retweetledi.

Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum

"BEN KRAL DEĞİLİM"

Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane, kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben kral değilim" yanıtını vererek gönülleri fethetmişti.

Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Aç kaldım, tarlada çalıştım, yalın ayak oynadım. 10 Ferrari, 20 elmas saat ve jet almak yerine, kazancımdan fakirlere okul yapıp yiyecek ve giysi yardımı yapmayı tercih ediyorum" diyerek sevenlerini bir kez daha kendine hayran bırakmıştı.

Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
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