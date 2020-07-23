Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş, devre arasında İtalyan kulübü Fiorentina'dan kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar, mali durum nedeniyle Ganalı futbolcuyla devam etmeme kararı almıştı.

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Kevin-Prince Boateng'in takımla vedalaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan paylaşımda "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Siyah beyazlılar, mali durum nedeniyle Ganalı futbolcuyla devam etmeme kararı almıştı.

11 MAÇTA 3 GOL ATTI

Devre arasında İtalya ekibi Fiorentina'dan kiralanan Boateng, siyah beyazlılarla çıktığı 11 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.