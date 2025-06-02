KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI || Kira zammı artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaş, "2025 Mayıs kira artış oranı belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, kira zammı artış oranı için temel kriter olarak kabul ediliyor. Özellikle sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar için bu oran, ciddi önem taşıyor. Peki, Kira zammı artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu?

KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak. Haziran ayı kira artış oranı da 3 Haziran tarihinde netlik kazanacak.

2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 37,86 yıllık yüzde 3 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı.