Ocak 2022 kira artış oranı kaç? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı belirleyen açıklamaların gelmesinin ardından son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu 2022 kira artış oranı oldu. Kira artış oranıyla ilgili internette en çok "Kira artış oranı nedir? Kira artış oranı kaç oldu? Kira artış oranı belli oldu mu? Ocak 2022 kira artış oranı kaç?" soruları kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Kira artış oranıyla ilgili detaylar haberimizde.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Kira artış oranı TÜİK'in açıklamalarının ardından belli oldu.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon (TÜFE) rakamları, on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlendi. Bu bağlamda, kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 olarak açıklandı.

Bu açıklamaların ardında kiralarda %19.60 artışı şeklinde belirlenmiş oldu.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA OCAK 2022!

Kira artış oranının açıklanmasının ardından kiraların hesaplanması araştırılmakta. (zam oranı kira bedeline göre %19,60 orana göre belirlenmelidir)

Örnek kira bedeli: 1000 ₺

Kira artış oranı: %19.60

Ocak 2022 artan kira bedeli: 196 ₺

Yeni kira bedeli: 1.196 ₺

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet