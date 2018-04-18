Kinder Morgan İlk Çeyrek Bilançosunu Açıkladı

NEW Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan, bu yılın ilk çeyreğine dair net kar ve gelirini açıkladı.



Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 0,2 düşerek 3 milyar 418 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2017'nin ilk üç ayında 3 milyar 324 milyon dolar gelir elde etmişti.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı ise yüzde 21 artış kaydederek 485 milyon dolara ulaştı. Kinder Morgan, geçen yılın ocak-mart döneminde 401 milyon dolar net kar açıklamıştı.



Kinder Morgan'ın hisse başına karı ise geçen yılın ilk çeyreğinde 0,18 dolar iken bu senenin aynı döneminde 0,22 dolara yükseldi.



Şirketin net karında yıldan yıla artış görülmesinin ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde Kinder Morgan'ın hisse başına değeri yüzde 3,3 artarak 16,70 dolara kadar tırmandı.