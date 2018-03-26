Kinder ile Oxford Üniversitesi Arasında İşbirliği

Ferrero'nun markası Kinder, çocuklara aileleriyle birlikte hem eğlenceli hem de eğitici içerik sunmak amacıyla oluşturduğu Magic Kinder adındaki akıllı telefon uygulamasını geliştirmek amacıyla Oxford Üniversitesi ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çocukların aileleri ile etkileşimini artırmak, öğrenmelerini teşvik etmek, eğitici içerikler oluşturmak ve bir ebeveyn gösterge tablosu oluşturmak üzere ortaklaşa çalışmalar yürütülecek. İnternetten ücretsiz olarak indirilen ve dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan Magic Kinder Uygulaması'nın Türkiye'de ise 200 binin üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.

MagicKinder, çocuklara dijital dünyada eğitici içerikler ve aileleriyle birlikte vakit geçirip sosyalleşebilecekleri güvenli bir platform sunuyor. 3 ile 12 yaş arası hem kız hem de erkek çocuklar için tasarlanan Magic Kinder'i anne ya da babanın indirmesi ve kayıt olması gerekiyor. Sonrasında ebeveynler, çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayabiliyor, isterlerse çocuklarının uygulamada geçireceği zamana kısıtlama koyabiliyorlar. Oyunların içinde hiçbir şekilde Kinder ürünlerine herhangi bir atıf ya da satın almaya yönelik bir içerik bulunmuyor.

Oxford Üniversitesi ile ortaklık 3 yıl sürecek ve dijital dünyanın çocukların öğrenimlerine etkisi hakkında bir araştırma programını da içerecek. Projenin bir parçası olarak Oxford Üniversitesi, çocuk eğitiminin kilit noktalarını desteklemeyi amaçlayan güçlü bir uygulama içeriğinin oluşturulması için çocuk gelişimi konusunda dünya çapında araştırma ve deneyiminden yararlanacak.

Kinder, Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışarak, ebeveynleri günümüzün zorluklarına karşı desteklemenin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ücretsiz öğrenim fırsatları sağlamayı amaçlıyor. Oxford Üniversitesi, dünya çapında milyonlarca çocuğun dijital teknolojiyi hayatlarının kritik bir gelişim noktasında kullandığının farkında. Oxford Eğitim Bölümü uzmanları, Magic Kinder uygulamasında Kinder ile çalışarak, eğitim içeriğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve çocukların öğrenme aşamalarının kilit çıktılarını incelemeyi, bunun sonucunda da titiz bir araştırma programı üretmeyi amaçlıyorlar. - TRABZON