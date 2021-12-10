Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Beşiktaş teknik direktörlük için Cherchesov'u gündemine aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Beşiktaş teknik direktörlük için Cherchesov'u gündemine aldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Rus hoca Stanislav Cherchesov'u gündemine aldığı öne sürüldü. Son olarak Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli hoca şu anda boşta.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine aldığı son isim ise herkesi şaşırttı.

HOCA ADAYLARINDAN BİRİ DE CHERCHESOV

Fanatik'in Sport-Express'ten aktardığı habere göre, Stanislav Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi gündemde. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktör konusundaki listesinde Cherchesov da yer alıyor.

SON OLARAK RUSYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 2004'te Avusturya'da Kufstein ve hemen sonrasında Wacker Tirol ile başlayan 58 yaşındaki teknik adam, 2007'de Spartak Moskova'nın başına geçerek ülkesine dönmüştü. Sonrasında Sochi, Terek, Amkar, Dinamo Moskova ve Polonya ekibi Legia Varşova'yı çalıştıran Cherchesov, son olarak 2016-21 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın başında yer almıştı.

Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

 Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 'Beşiktaş' maddesi gündem oldu

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title