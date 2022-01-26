Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor

Hull City'i satın aldıktan sonra Süper Lig'in yıldızlarını takibe alan Acun Ilıcalı, Fatih Karagümrük'ün gol makinesi Pesic'te mutlu sona ulaşamamıştı. Ilıcalı'nın yeni hedefi ortaya çıktı.

GRADEL TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre Acun Ilıcalı, Max Gradel transferi için Sivasspor'la bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Afrika Kupası nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan oyuncunun da İngiltere seçeneğine son derece sıcak baktığı kaydedildi.

Max Gradel

SİVASSPOR'LA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kırmızı- Beyazlılar'la 2 yıl daha kontratı bulunan Gradel iki sezondur Sivasspor 'un en üretken ismi konumunda.

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