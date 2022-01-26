Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor - Haberler Spor
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Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor

Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Karagümrük'ün golcüsü Pesic'ten beklediği dönüşü alamayınca rotasını Sivasspor'dan Max Gradel'e çevirdi. Ilıcalı'nın bu hafta içerisinde Fildişi Sahilli futbolcu için Sivasspor'la masaya oturması bekleniyor.

Hull City'i satın aldıktan sonra Süper Lig'in yıldızlarını takibe alan Acun Ilıcalı, Fatih Karagümrük'ün gol makinesi Pesic'te mutlu sona ulaşamamıştı. Ilıcalı'nın yeni hedefi ortaya çıktı.

GRADEL TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre Acun Ilıcalı, Max Gradel transferi için Sivasspor'la bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Afrika Kupası nedeniyle bir süredir takımından uzak kalan oyuncunun da İngiltere seçeneğine son derece sıcak baktığı kaydedildi.

Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyorMax Gradel

SİVASSPOR'LA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kırmızı- Beyazlılar'la 2 yıl daha kontratı bulunan Gradel iki sezondur Sivasspor 'un en üretken ismi konumunda.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haber

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