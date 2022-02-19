Kimse sebebini anlamadı! Yeni Malatyaspor protesto etti, Antalyaspor da destek verdi
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da futbolcular Antalyaspor karşılaşmasının ilk düdüğünün çalmasıyla 20 saniye boyunca hareketsiz bekledi. Antalyasporlu oyuncular da bu protestoya destek verdi. Protestonun sebebiyle ilgili pek fazla iddia ortaya atıldı. Maaş konusuyla ilgili olduğu söylentileri ağırlık kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin futbolcuları karşılaşmanın ilk düdüğüyle protesto gerçekleştirdi.
KİMSE HAREKET ETMEDİ
Yeni Malatyalı futbolcular ilk düdüğün gelmesiyle oldukları yerde hareketsiz bekledi. Yedek kulübesindeki ekip de kol kola girip destek verdi. Antalyaspor'un futbolcuları da bu süre boyunca top çevirdi.
MAAŞ ALAMIYORLAR İDDİASI
Yeni Malatyasporlu futbolcuların aylardır maaş alamadığı konuşuluyor. Sosyal medyada futbolcuların bu sebeple yönetime yönelik protesto gerçekleştirdiği iddia edildi.