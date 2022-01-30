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Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

Diğer - Spor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yabancı kontenjanı büyük sorun yarattı. Takımda yer açmaya çalışan Aslan'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor.

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor. Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, ancak nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan 30 yaşındaki forvetle anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.

Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

ÖZEL SÖZLEŞME

Kulüplerin, Süper Lig statüsü gereği 14 yabancıdan fazla yabancı futbolcuyu vize ettirememesi nedeniyle çaresiz kalan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile özel bir sözleşme yapacak. Yeni anlaşma, 2023'e kadar olan sözleşmesinin tazelenmesi şeklinde olacak.

Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

YER AÇILACAK

Mbaye Diagne'nin kontratının bu şekilde feshedilmesiyle beraber yabancı kontenjanında yer açılacak. 30 yaşındaki santrafor bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Mbaye Diagne bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki santrafor aynı zamanda 2 asist üretti.

Diğer - Spor

Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Haber

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