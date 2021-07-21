Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu

Barcelona ve Real Madrid'in efsane futbolcuları gösteri maçında karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Real Madrid, Barça'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Katalan devinin golleri Ronaldinho ve Jofre Mateu'dan gelirken, eflatun-beyazlılar Munitis, Alfonso Perez ve Ruben de la Red'le ağları havalandırdı.