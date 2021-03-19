Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu
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Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu

19.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:13
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Doğada kendiliğinden oluşan ve her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kilosu 300 TL'den satılıyor.

Havaların ısınması ile dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Muğla ve mahallelerinde yörenin sevilen yiyeceği olan kuzugöbeği, aynı zamanda geçim kapısı da oluyor.

KİLOSU 300 TL

Muğla'nın Perşembe Pazarı'nda kilosu 300 TL'ye satılan kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kurutularak da satılıyor.

Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu

YOK OLMA TEHLİKESİ VAR

Özellikle Muğla'dan İtalya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilirken, yanlış toplama yüzünden nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
RACO: ver gazı kilosu 300 lira yok 500 lira yok yaa:)))yok bilmem neyi üretmeye başladı paraya para demiyo, yok efendim senede 1 milyon kazanıyo atın bakalım yiyen var zannediyorsunuz:))
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MEHMET: Bu mantar çeşidinden Artvin de de bulunur
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:50:13. #1.16#
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