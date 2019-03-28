Kilis'te Bocce Analig Bölge Müsabakaları Başladı

Kilis'te, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen Analig Bölge Müsabakaları başladı.

Zeytçioğlu Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen müsabakalar, 2018-2019 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) grup müsabakaları, Kilis, Adıyaman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır illerinin katılımı ile başladı.

Bocce Kilis İl Temsilcisi Mehmet Akdağ, Kilis'te ilk defa Analig düzenlendiğini belirterek, "Müsabakada dereceye girenler, Adıyaman'da yarı finallere katılacak. Yarı finalde de dereceye giren takımlar, Antalya Kemer'de Türkiye şampiyonasında dereceye girmek için mücadele edecekler." dedi.

Müsabakaların çok iyi geçtiğini ifade eden Akdağ, Kilisli sporcuların dereceye girerek şampiyon olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA