Kilis'te 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı
Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılıyorKilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gıda Bankasına kayıtlı 7 bin ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade ederek, "10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyoruz.
14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:24
Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 10 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılıyor
Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Gıda Bankasına kayıtlı 7 bin ihtiyaç sahibi bulunduğunu ifade ederek, "10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuyoruz. 7 bin kişi gıda bankasına kayıtlı, 3 bin kişi ise kapan iş yerlerinde çalışan ihtiyaç sahipleri olmak üzere 10 bin kişiye gıda kolisi dağıtıyoruz. Yardımlar gıda bankası aracılığıyla dağıtılıyor. Vatandaşlarımızın evine kadar, gıda kolileri götürülüyor" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA