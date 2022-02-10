Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemiyorum" çıkışına İYİ Parti'den ilk yorum: Akşener kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı paylaşımında yüksek elektrik faturalarına ve ekonomik gelişmelere değindi.

"ZAMLAR GERİ ÇEKİLENE KADAR FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

31 Aralık'ta elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Son olarak da buradan halkın belediyelerine seslenmek istiyorum: Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketinizi, bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleriyle bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu geceyi şu iki sözle kapatayım: Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KILIÇDAROĞLU, PROVOKASYON PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken AK Partili Bülent Turan, sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!" dedi.

AKŞENER'İN YARDIMCISI: ÖDENMESİ GEREKEN FATURA, ÖDENECEKTİR

Bu çağrı karşısında Millet İttifakı üyelerinin alacağı tavır merak konusu olmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem HaberTürk canlı yayınında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz" sorusuna "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.