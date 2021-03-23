Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Piyasalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yönetiminin dünyada alay konusu olduğunu belirterek, "Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgun yaptı? Açıklanır mı? Açıklanmaz." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, piyasalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi. Cuma günü satılan 450 milyon dolar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kim vurgun yaptı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Eskiden denirdi ki 1 ay sonra ne olacak? 1 hafta sonra ne olacak? Şimdi yatıyoruz sabah ne olacak, diye düşünüyoruz. İzlenen ekonomi politikası dünyada alay konusu.

"BİR EKONOMİ BİR DE ERDONOMİ VAR"

Bir ekonomi var, bir de Erdonomi var. Erdonomi ne demek? 128 milyar doları birilerine vermek, ekonomiden bir haber olmak, istediği adamı istediği yere getirmek, istediği zaman görevden almak, demek. Erdonomi ne demek, evlerde tencerenin kaynamaması demek. İşi olanın işinden olması demek. Hep birlikte bu sorunu aşacağız.

"BİLİMİN KURALLARINA GÖRE DEVLETİ YÖNETECEĞİZ"

Bilimin kuralları neyse devleti ve ekonomiyi ona göre yöneteceğiz. Herkes değil yarın sabah ne olacağını, 20 yıl sonrasını bilecek. Çiftçi bu yıl ektiği ürünün seneye kaça satılacağını bilecek. Her şey planlı programlı olacak.

"CUMA GÜNKÜ DOLAR SATIŞINDAN KİM VURGUN YAPTI?"

Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgun yaptı? Açıklanır mı? Açıklanmaz.