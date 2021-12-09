Kılıçdaroğlu, asgari geçim miktarında yaşanan kriz sonrası patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Toplantıda taraflar bir rakam önermedi. Nihai karar son toplantıya kaldı. Son toplantının yapılacağı tarih önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

ASGARİ GEÇİM MİKTARI KRİZİ

Toplantıda, TÜİK tarafından her yıl komisyona sunulan bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplama bu yıl açıklanmadı. Bu durum işçi ve işveren temsilcileri arasında kriz çıkardı. İşçi temsilcisi TİSK, "Bu konuda TÜİK'i baz alırız" derken, işçi temsilcisi ise TÜİK'in açıkladığı rakamları baz almayacağını açıkladı. Toplantıda Türk-İş bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade ederken, işveren tarafı söz konusu miktarı 3 bin 100 TL olarak açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PATRONLARA SİTEM

Söz konusu anlaşmazlık için bir yorum da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, işveren kesimine veryansın etti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" dedi.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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