Kick boksçu Davut Kaya, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek



BÜYÜK Erkekler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda light contact branşında 79 kiloda Türkiye şampiyonu olan Davut Kaya (19), Bosna Hersek'te düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Kaya'nın hedefi yine altın madalya.

Milli kick boksçu Davut Kaya 1-7 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da yapılan Büyük Erkekler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda light contact branşında 79 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Kaya, milli takıma seçildi. Bu yıl içinde Bosna Hersek'te yapılacak dünya şampiyonasında milli formayı giymeye hak kazanan Davut Kaya, 5 yıldır kick boks sporu yaptığını söyledi. Türkiye ve Avrupa dereceleri elde ettiğini belirten Kaya, "Erzurum'da düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu olarak Bosna Hersek'te yapılacak dünya şampiyonasında ülkemi ve Burdur'u milli formayla temsil etmeye hak kazandım. Hedefim dünya şampiyonluğu. Bana desteklerini esirgemeyen aileme, hocama ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

ÜÇ SPORCU DAHA DERECE YAPTI

Diğer yandan, turnuvada Burdurlu sporcular İshak Kaymaz point fighting branşı 80 kiloda Türkiye ikincisi, Gökçe Nur Tarhan büyük kadınlar full contact branşı +70 kiloda Türkiye ikincisi, Elif Aynur büyük bayanlar light contact 65 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gökçe Nur Tarhan ve Elif Aynur, gelecek yıl nisan ayında Antalya'da yapılacak Turkish Open Europen Cup'ta milli takım forması giyecek.

Tarhan ve Aynur da ay-yıldızlı mayo ile mücadele edecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, en iyi dereceyi elde etmek için çalışacaklarını söyledi.

Kick Boks Burdur İl Temsilcisi Deniz Sögü ise Erzurum'da düzenlenen turnuvada 3 bin 600 sporcunun mücadele ettiğini, Burdur'dan 10 sporcu ile şampiyonaya katıldıklarını kaydetti. Dört sporcunun derece elde ettiğini belirten Sögü, "Bu turnuva dünya şampiyonası elemelerinin son ayağıydı. Davut Kaya toplam puanda da birinci oldu ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Elif Aynur ve Gökçe Nur Tarhan da Antalya'daki turnuvaya katılmaya hak kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyor, katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum" dedi.



Kaynak: DHA

- Burdur