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Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı

UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un babasının koronavirüse yakalandığı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi. Khabib Nurmagomedov'un ezeli rakibi Conor McGregor, yıldız sporcunun zor gününde sessiz kalmadı.

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
14.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:48

Karma dövüş sporcusu UFC hafifi sıklet şampiyonluk kemerini elinde bulunduran Khabib Nurmagomedov, zor günler geçiriyor. Koronavirüse yakalanan babası Abdulmanap Nurmagomedov'un sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle yıkılan yıldız sporcu, zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

Zatürre şüphesi ile kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov'un, daha sonra Dağıstan'da bulunan askeri bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tedavi altına alınan Abdulmanap Nurmagomedov'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MCGREGOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Khabib Nurmagomedov'un ezeli rakibi Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız sporcuya destek verdi. 2019 yılında karşılaştıkları maç öncesi ve sonrasında Khabib Nurmagomedov hakkında sert sözler sarf eden McGregor, zorlu günlerinde ezeli rakibini yalnız bırakmadı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan McGregor, "Abdulmanap Nurmagomedov'un sağlığına kavuşması için dua ediyorum. O bildiklerimizin çok ötesinde biri. O bir askeri dahi. Haberi aldığımda çok üzüldüm. Dualarım Nurmagomedov ile birlikte" yazdı.

Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı

MAÇLARI OLAYLI OLMUŞTU

Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor arasında 2018 yılında yapılan maç olaylı bitmişti. Khabib Nurmagomedov'un 4. rauntta kazandığı maç sonrası ringin dışına atlayarak rakibi McGergor'un ekibine saldırmıştı. McGregor'ın ekibinin de karşılık vermesinin ardından büyüyen olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etmişti.

Çıkan olaylar hakkında konuşan Khabib Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" demişti.

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle Rus Khabib Nurmagomedov 9 ay, İrlandalı Conor McGregor 6 ay men cezası almıştı. Nurmagomedov'un teknik ekibinde yer alan Abubakar Nurmagomedov ve Zubaira Tukhugov ise birer yıl men ve 25 bin dolar para cezası almıştı.

(Sözcü)

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