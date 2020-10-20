Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti

Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmek için 100 milyon dolar yaklaşık 790 milyon lira değerinde teklif telefonları aldığını ama UFC'ye sadık kalmaya kararlı olduğu için bu teklifleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Gelecek hafta Justin Gaethje ile yapacağı maç öncesi açıklama yapan Khabib, Floyd'un tüm zamanların en iyi dövüşçülerinden biri olduğunu dile getirdi.

"GAETHJE MAÇINA ODAKLANDIM"

Her ay Orta Doğu ülkelerinde bazı kişilerin kendisini arayıp Floyd ile dövüşmesi halinde kendisine 100 milyon dolar yaklaşık 790 milyon lira teklif ettiğini vurgulayan Nurmagomedov, UFC ile yaptığı sözleşmeye sadık kalacağını söyledi ve şuan tamamıyla Justin Gaethje ile 24 Ekim cumartesi günü yapacağı maça odaklandığını belirtti.

"500 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA DÖVÜŞÜRÜM"

43 yaşındaki Mayweather, 2017 yılında profesyonel dövüş kariyerini İrlandalı rakibi Nurmagomedov'u yendikten sonra sonlandırmıştı ama daha sonra 500 milyon pound karşılığında Nurmagomedov ve Khabib ile tekrar dövüşebileceğini açıklamıştı.