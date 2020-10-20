Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti

20.10.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:31

Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ile dövüşmek için 100 milyon dolar yaklaşık 790 milyon lira değerinde teklif telefonları aldığını ama UFC'ye sadık kalmaya kararlı olduğu için bu teklifleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Gelecek hafta Justin Gaethje ile yapacağı maç öncesi açıklama yapan Khabib, Floyd'un tüm zamanların en iyi dövüşçülerinden biri olduğunu dile getirdi.

"GAETHJE MAÇINA ODAKLANDIM"

Her ay Orta Doğu ülkelerinde bazı kişilerin kendisini arayıp Floyd ile dövüşmesi halinde kendisine 100 milyon dolar yaklaşık 790 milyon lira teklif ettiğini vurgulayan Nurmagomedov, UFC ile yaptığı sözleşmeye sadık kalacağını söyledi ve şuan tamamıyla Justin Gaethje ile 24 Ekim cumartesi günü yapacağı maça odaklandığını belirtti.

Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti

"500 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA DÖVÜŞÜRÜM"

43 yaşındaki Mayweather, 2017 yılında profesyonel dövüş kariyerini İrlandalı rakibi Nurmagomedov'u yendikten sonra sonlandırmıştı ama daha sonra 500 milyon pound karşılığında Nurmagomedov ve Khabib ile tekrar dövüşebileceğini açıklamıştı.

Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti

İlgili Haberler

Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor
Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor
Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek
Manchester City, Messi için Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti
Haber Yorumları (2)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: PİS ÇEÇEN GÖZÜM KESMEDİ KORKTUM DEMİYORDA ZATEN BUNDA CESARET OLSA İRLANDALI İLE RÖVANŞI KABUL EDERDİ.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HELAL: İNANDIĞI YOLDA GİDEN, YILLARDIR BEKLENEN DÖVÜŞCÜ KHAAABİB NURMAGOMEDOVVVV
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sinan Özen Ercan Kesal İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay
Daha Fazla Ekim Otobüs İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 21:32:08. #1.14#
title