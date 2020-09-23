Sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı: Pişmiş olarak kilosu 100 TL'den satılıyor Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane tezgahlarda yerini almaya başladı. Sezonun ilk kestanesi çiğ halde kilosu 30-50 TL arası, kavrulmuşu ise 100 TL'ye satılıyor.

Kış aylarının habercisi olan kestane satışa sunulmaya başlandı. Tezgahlarda yerini alan kestane vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Kestanenin kilosu çiğ olarak 30- 50 TL arasında satılırken, kavrulmuş olarak ise 100 TL'ye satılıyor.

"FİYATLAR BİRAZ YÜKSEK"

Samsun'da 10 yıldır kestane satışı yapan Sezer Demirci, "Kestane sezonu açıldı. Şu an Sinop kestanesi var. Kilosu 50 TL. Samsun'un yerli Erikli kestanesi var, kilosu 30 TL. İkisi de çok tatlı ve seviliyor. Genelde tercih edilen çeşitler bunlar. Kavrulmuş kestaneyi şu an 100 gramı 10 TL'den satıyoruz. Sezon henüz başladığı için fiyatlar biraz yüksek. İlerleyen zamanlarda yeni ürünlerin gelmesiyle fiyatımız da düşecektir. İlgiden memnunuz. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı