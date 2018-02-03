Keskin: "Altın Yatırımı Yapmanın Tam Zamanı"

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, altına yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Yatırım yapmak isteyen ve yeni evlenecek çiftlerin öncelikli tercihi altının gramı yaklaşık 161 TL'ye satılıyor. Düğün sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik yaşayan kuyumcular, çok fazla talebin altın fiyatlarını etkilemediğini söylüyor.

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, aralık ayı itibariyle, dolarla birlikte altın fiyatının da yükselerek, rekor kırdığını söyledi. Keskin, "Dolar, geçen Aralık ayında 3 TL 90 kuruşa kadar yükseldi. Bundan dolayı da altının gram fiyatı 165 TL'ye kadar çıkarak, yeni bir rekor kırdı. Amerika ile Kuzey Kore arasındaki inatlaşmanın bu duruma etkisi oldukça fazla oldu. Şuan 160 TL olan altın ile yatırım yapmak için en ideal zaman. Yeni evlenecek çiftlerimize altınlarını ve yatırımlarını erkenden almalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Keskin ayrıca, tasarruflarını altın ile değerlendiren vatandaşların karlı olacaklarını da sözlerine ekledi. - ORDU