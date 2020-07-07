"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler Galatasaray'dan sonra Nice ve Al Gharafa takımlarında top koşturan Wesley Sneijder, futbolu sarı-kırmızılı ekipte bırakmadığı için pişman olduğunu itiraf etti. Hollandalı efsane, Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak istediğini de dile getirdi.

Galatasaray'da oynadığı döneme damga vuran Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı ekibe dair önemli açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan efsane isim, piyasaya çıkan kitabında anlattığı konulara ilişkin soruları yanıtladı ve biyografisinde ele aldığı konulara açıklık getirdi.

Galatasaray ile ilgili itiraflarda bulunan ve futbolculuk kariyerini Galatasaray'da bırakmadığı için pişman olan Sneijder, "Futbolculuğumda İstanbul'da hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Keşke futbolculuk kariyerimi Galatasaray'da noktalasaydım" dedi.

"HAYALİM GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK"

Sneijder, sarı-kırmızılılardaki teknik direktörlük hayali ile ilgili de açıklamada bulundu ve "Yeni hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmak. Neden özellikle Galatasaray?" sorusuna ise Sneijder şu yanıtı verdi: "Çünkü orada harika zaman geçirdim. Eğer teknik direktör olursam Galatasaray'daki kişiler de bana görev vermeyi isteyeceklerdir" ifadelerini kullandı.