Keşke Bedava Verebilsek" Diyen Başkan Yüzde 23.52lu Su Zammını İptal Etti

"Keşke bedava verebilsek" diyen başkan yüzde 23.52lu su zammını iptal etti

KOCAELİ - Kocaeli'de yeni yılda suya yapılması planlanan yüzde 23.5'luk zammı talimat vererek iptal ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, "Keşke bedava verebilsek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, her yılın başında suya TÜFE oranında zam yapıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2019 yılı Ocak ayında İSU'nun yapmaya planladığı zammın yapılmaması için talimat vererek, hükumetin başlattığı enflasyonla topyekun mücadele kampanyasına destek verdi. Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli de 2019 yılının başından geçerli olmak üzere yapılması planlanan su zammı ile ilgili İSU Genel Müdürünü arayarak zammın yapılmaması talimatını verdi. Başkanın talimatı ile 2019 Ocak ayından itibaren suya yapılacak 23.5 oranındaki zammın iptal edildiği açıklandı.

"İmkanımız olsa bedava verebilsek daha iyi olacak"

Zammın yapılmaması kararını verirken ekonomik anlamda vatandaşlara destek olmak istediklerini belirten Karasomanoğlu, "Zam yapmama kararlılığımız var. Her yıl enflasyon oranında zam yapıyorduk otomatik olarak. Bu yıl enflasyonla topyekün mücadele sadedinde biz de su fiyatlarına yeni bir zam yapmayalım düşüncesindeyiz. İlk 6 aylık bölümde yüzde 23.5 çıktı enflasyon oranı. Biz yüzde 23.5 zam yapmayarak dolayısıyla yüzde 23.5 indirim yapmış olacağız. Bizde hükumetimizin enflasyonla topyekün mücadele kervanına katılmış olacağız. En önemli giderlerden bir tanesi su. Memnuniyet var. İmkanımız olsa bedava verebilsek daha iyi olacak. Ama veremiyoruz. Bu sistemin işlemesi gerekir. Temel bir ihtiyaç olduğu için altında belin büküleceği bir fiyat olmamalı. Kaldı ki bizim su fiyatları, Türkiye ortalamasının çok altında" dedi.