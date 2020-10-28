Kerem-Elif Gönlüm çiftine büyük şok!
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Kerem-Elif Gönlüm çiftine büyük şok!

28.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:05
Kerem-Elif Gönlüm çiftine büyük şok!

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, bir dönem yanında çalışan Gülistan K.'nın "Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun" mesajı nedeniyle tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurdu. İşte ayrıntılar...

Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, savcılığa başvurdu. İddiaya göre; Gülistan K. isimli kadın, geçtiğimiz aylarda Gönlüm çiftinin yanında çalışmaya başladı. Ancak bir müddet sonra genç kadının iş akdi feshedildi. Gülistan K., Gönlüm çiftinden ücretini alamadığını ileri sürerek, sosyal medya hesaplarından çirkin mesajlar atmaya başladı. Gülistan K., açtığı ondan fazla sosyal medya profiliyle çiftin paylaştığı fotoğrafların altına "Dolandırıcılar, sahtekarlar, iki yüzlü medya soytarılar"' gibi yorumlar yaptı.

CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Elif Gönlüm, bu hesapları tek tek engelleyerek suç duyurusunda bulundu. Gönlüm, savcılığa sunduğu dilekçesinde, kendisine gelen "Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun" mesajları nedeniyle tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Gönlüm, Gülistan K.'nın cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerem-Elif Gönlüm çiftine büyük şok!

Kaynak: Snob Magazin

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