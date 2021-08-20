Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya çıkıştı
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Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya çıkıştı

Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya çıkıştı
Haberler.com - Haberler | Spor

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'dan sonra bir kriz de Luyindama çıkartıyordu. Kongolu stoper, ilk yarıdaki golden birkaç dakika önce savunmadaki aksaklık nedeniyle Kerem'e çıkıştı. Bu anlara tanıklık eden Fatih Terim de sinirlendi. Terim Luyindama'ya müdahale edip onu sakinleştirdi. Ardından Kerem'den gol geldi ve 'tepkisiz' bir sevinç yaptı.

Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Skorer'in haberine göre; Kerem'in attığı golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

Kerem'in takım arkadaşlarıyla dertte! Marcao'dan sonra Luyindama da genç futbolcuya yüklendi

RUH HALİ YORGUN

Yaşanan bu olaydan sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ruh hali oldukça kırılgan olduğu görülen futbolcunun üzgün hali gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.

Kerem'in takım arkadaşlarıyla dertte! Marcao'dan sonra Luyindama da genç futbolcuya yüklendi
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Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya çıkıştı - Haberler Spor
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