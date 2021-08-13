Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
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Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu

Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'u 4-2 yendiği maça performansıyla damga vurdu. Mücadelenin ardından taraftarlar genç yıldız için övgü dolu paylaşımlar yaparken A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de göndermeler vardı. Futbolseverler, EURO 2020'de genç yıldıza hiç süre vermeyen deneyimli hocayı yerden yere vurdu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'u eleyen Galatasaray, play-off turunda Randers'ın rakibi oldu. Performansıyla gecenin parlayan yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü atarken 70. dakikada da Feghouli'nin golünün asistini yaptı. Karşılaşma sonrası genç yıldıza övgü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ise sitem vardı.

BİRÇOK FUTBOLSEVER ŞENOL GÜNEŞ'İN HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Yalnızca sarı-kırmızılı taraftarlar değil, birçok futbolsever Kerem Aktürkoğlu'nun performansından övgüyle bahsederken ona EURO 2020'de hiç süre vermeyen Şenol Güneş'e sitem etti. Kısa sürede binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, Şenol Güneş'in genç yıldıza EURO 2020'de süre vermeyerek büyük bir hataya imza attığı konusunda hemfikir oldu.

Kerem'in dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
Kerem'in dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
Kerem'in dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
Kerem'in dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
Kerem'in dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçına gol ve asistiyle damga vurdu! Taraftarların övgüleri çılgınlık boyutuna ulaştı
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Ali Gülhan
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Kerem Aktürkoğlu'nun dillere destan performansı sonrası Şenol Güneş yerden yere vuruldu - Haberler Spor
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