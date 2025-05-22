Kerem Demirbay evli mi, eşi Melina Demirbay kim? Kerem Demirbay çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Kerem Demirbay de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Kerem Demirbay evli mi, eşi kim? Kerem Demirbay çocuğu var mı?

KEREM DEMİRBAY EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Kerem Demirbay, Melina Demirbay ile evlidir.

Kerem Demirbay'ın Minel ve Nael adında oğulları vardır.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay (d. 3 Temmuz 1993, Herten), Türk-Alman millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Demirbay, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. 2007'ye kadar bu takımda forma giyen futbolcu, 2007-08 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına geçti. Ancak burada sadece bir sezon forma giyip, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Dortmund'a geri döndü.

1 Ağustos 2023 tarihinde Süper Lig ekibi Galatasaray, Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile resmî görüşmelere başladığını duyurdu. 3 Ağustos'ta Kulüp, Demirbay'ın ve kulübü Bayer 04 Leverkusen ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödendi.12 Ağustos'ta deplasmanda oynanan Kayserispor karşılaşması ile kulüpteki ilk resmî maçına çıktı. 11 Ocak 2024'te Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maçta kulüpteki ilk golünü attı.8 Mart'ta iç sahada Rizespor'u 6-2 yendikleri maçta kariyerinde ilk defa hat-trick yaptı.