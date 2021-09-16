Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok
Avrupa Ligi'nde açılışı Lazio maçıyla yapan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı tartışma konusu oldu. Sosyal medyada milli futbolcuyu eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem'in yaptığı top kayıpları sonrası isyan etti.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ise etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.
GÜNDEMİNİN ZİRVESİNE OTURDU
Galatasaray'ın hızlı geçişlerinde top kayıpları yaparak atağı sekteye uğratan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada tepki paylaşımları yapan taraftarlar, milli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
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