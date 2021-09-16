Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok - Haberler Spor
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Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde açılışı Lazio maçıyla yapan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı tartışma konusu oldu. Sosyal medyada milli futbolcuyu eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem'in yaptığı top kayıpları sonrası isyan etti.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ise etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

GÜNDEMİNİN ZİRVESİNE OTURDU

Galatasaray'ın hızlı geçişlerinde top kayıpları yaparak atağı sekteye uğratan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada tepki paylaşımları yapan taraftarlar, milli futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı.

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok

Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Haber: Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında taraftarlara saç baş yoldurdu! Tepki paylaşımlarının haddi hesabı yok - Haberler Spor
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