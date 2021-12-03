Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli?
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Transfermarkt'ta kasım ayının en çok tıklanan profili oldu. 535 bin 950 tıklanmayla zirvede yer alan milli futbolcuyu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi takip etti. Listede Mesut Özil 4. sırada yer alırken Morutan 8, Cicaldau 10. oldu. Peki Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli?
Dünya, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor. Galatasaray'ın yıldızı, Ronaldo ve Messi'ye nal toplattı. Kasım ayında hem A Milli Takım hem de Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Kerem Aktürkoğlu, dünyanın en büyük futbolcu verisine sahip olan internet sitelerinden Transfermarkt'ta kasım ayının yıldızı oldu. Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli? yıldız futbolcuyla ilgili detayları sizler için derledik.
MESUT ÖZİL, MORUTAN VE CICALDAU DA LİSTEYE GİRDİ
Kasım ayında profili 535 bin 950 kez tıklanan Kerem Aktürkoğlu zirvede yer alırken, milli yıldızı Cristino Ronaldo ve Lionel Messi takip etti. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 315 bin 823 tıklanmayla 4. sırada yer alırken, Morutan 153 bin 783 ve Cicaldau 135 bin 142 tıklanmayla ilk 10'a girme başarısı gösterdi.
Transfermarkt'ta en çok tıklanan ilk 10 profil şöyle:
Kerem Aktürkoğlu - 535 bin 950
Cristiano Ronaldo - 460 bin 828
Lionel Messi - 392 bin 399
Mesut Özil - 315 bin 823
Dani Alves - 215 bin 802
Talisca - 176 bin 959
Lewandowski - 159 bin 884
Morutan - 153 bin 783
Erling Haaland - 147 bin 105
Cicaldau - 135 bin 142
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem, 4 gol kaydetti. Özellikle kanat performansıyla öne çıkıyor. 1.73 boyunda olan genç yıldız, sağ ayağını kullanıyor.
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