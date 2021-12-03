Dünya, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor. Galatasaray'ın yıldızı, Ronaldo ve Messi'ye nal toplattı. Kasım ayında hem A Milli Takım hem de Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Kerem Aktürkoğlu, dünyanın en büyük futbolcu verisine sahip olan internet sitelerinden Transfermarkt'ta kasım ayının yıldızı oldu. Kerem Aktürkoğlu kimdir? Muhammed Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında, nereli? yıldız futbolcuyla ilgili detayları sizler için derledik.

MESUT ÖZİL, MORUTAN VE CICALDAU DA LİSTEYE GİRDİ

Kasım ayında profili 535 bin 950 kez tıklanan Kerem Aktürkoğlu zirvede yer alırken, milli yıldızı Cristino Ronaldo ve Lionel Messi takip etti. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 315 bin 823 tıklanmayla 4. sırada yer alırken, Morutan 153 bin 783 ve Cicaldau 135 bin 142 tıklanmayla ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

Transfermarkt'ta en çok tıklanan ilk 10 profil şöyle:

Kerem Aktürkoğlu - 535 bin 950

Cristiano Ronaldo - 460 bin 828

Lionel Messi - 392 bin 399

Mesut Özil - 315 bin 823

Dani Alves - 215 bin 802

Talisca - 176 bin 959

Lewandowski - 159 bin 884

Morutan - 153 bin 783

Erling Haaland - 147 bin 105

Cicaldau - 135 bin 142

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katıldı. 2016-2017 sezonunda 3. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandı. Burada 27 maça çıkan Kerem, 4 gol kaydetti. Özellikle kanat performansıyla öne çıkıyor. 1.73 boyunda olan genç yıldız, sağ ayağını kullanıyor.

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