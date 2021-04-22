Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı
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Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sezon başında Kerem Aktürkoğlu için savaşa tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışından bilindiği gibi Sarı-Kırmızılılar galip ayrılmıştı. Bu transferin perde arkasıyla ilgili önemli detaylar aktarıldı. Kerem ile birçok kez telefon görüşmesi yapan Fenerbahçe cephesi, genç kanat oyuncusunu ikna edemedi. Çünkü devreye Fatih Terim girdi. Hayranı olduğu Fatih hoca ile konuşan Kerem, Galatasaray'a 'evet' dedi. Galatasaray scout ekibinin de bu transferde büyük payı olduğu aktarıldı.

Sezon boyunca iki ezeli rakibin girdiği transfer savaşlarında çoğu kez Fenerbahçe galip ayrılmıştı. Ama Kerem Aktürkoğlu'nda kazanan Galatasaray'ın başarısının sahne arkasında Fatih Terim rol aldı. Transfer öyküsü şöyle; 24 Erzincanspor'da yetenekleriyle fark yaratan Kerem için, Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncunun temsilcisiyle temasa geçiyor. İlk önce Fenerbahçe tarafından teklif gidiyor.

"BURAK YILMAZ KUMAŞI VAR"

Oyuncunun detaylı analizini yapan Galatasaray scout ekibi, 'Hemen alınsın' raporunu veriyor. Kerem'i izleyen ekip, "Bu çocukta Burak Yılmaz kumaşı var" ifadesini kullanıyor. Genç futbolcuya Fenerbahçe cephesinden de bir telefon gidiyor, ama anlaşma sağlanamıyor. Çünkü bu esnada Fatih Terim sahneye çıkıyor. Terim'e hayranlığı olan Kerem, kısa süren görüşmenin ardından Galatasaray'a 'evet' diyor. Terim, Kerem'e mutlaka şans vereceğini de belirtiyor... Öte yandan bu gelişmelerin olduğu sırada bazı Avrupa takımlarının da Kerem'e teklifi oluyor, ama oyuncu tercihini değiştirmiyor.

Kerem Aktürkoğlu, 'Alo ben Emre ağabeyin' çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

İYİLEŞTİRME YAPILMASI GÜNDEMDE

Senelik 800 bin TL dolaylarında yıllık ücret kazanan Kerem, Göztepe deplasmanında yaptığı hat-trickle alt ligden alınmasına yönelik eleştirileri bertaraf etti, kumaşını gösterdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Kerem'in ücretinde iyileştirme yapmayı düşündüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kerem Aktürkoğlu, 'Alo ben Emre ağabeyin' çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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