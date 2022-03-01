Kerem Aktürkoğlu, 13 karşılaşmada daha forma giyerse bir sezonda en fazla maça çıkan Galatasaraylı olacak

Kötü günlerden geçen Galatasaray'da performansıyla yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımın tarihine adını altın harflerle yazdırabilir.

SÜPER LİG'DE 11 MAÇ KALDI

Takvim'in haberine göre, Eğer yıldız futbolcu bu istikrarını sezonun kalan kısmında da sürdürürse kulüp tarihine geçebilir. Şu anda Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Süper Lig'de 11 maçı kalmış durumda. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona önünde 2 sınav daha verilecek. Kerem bu 13 maçta da forma giyerse toplamda 52 maçta oynamış olacak. Milli futbolcu bu durumda 1 sezonda Galatasaray formasıyla en çok karşılaşmaya çıkma rekorunu kırmayı başaracak. Şu anda rekor Servet Çetin'in elinde bulunuyor.

REKOR SERVET ÇETİN'DE

2007-2012 yılları arasında Galatasaray formasını giyen Servet Çetin 2007-2008 sezonunda Sarı- Kırmızılı takımın oynadığı 52 maçın 51'inde görev yaparak tarihe geçmişti. Kerem Aktürkoğlu da kalan 13 maçta da forma giymesi durumunda 52 maça ulaşarak yeni rekorun sahibi olacak ve adını Galatasaray tarihine yazdıracak.

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