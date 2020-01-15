Haberler » Spor » Kepez'in midi kızlarından galibiyet - Spor

Kepez'in midi kızlarından galibiyet

Midi Kızlar C grubu Voleybol kategorisinde, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaşan Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibini 3-0 yendi.

15.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:59
Kepez'in midi kızlarından galibiyet

Midi Kızlar C grubu kategorisinde, Bilgi Kulübü Midi takımı ile karşılaşan Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibini 3-0 yendi.


Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile karşılaştı. Çok Amaçlı Spor Salonundaki karşılaşmada Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibine göz açtırmadı. Midi Kızlar C grubu Voleybol karşılaşmasında Kepez'in midi kızları müsabakanın 1.setini 25 -22, ikinci ve üçüncü setini ise 25-17 bitirdi. Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Spor Kulübü Midi takımı ile olan karşılaşmayı 3-0'lık üstünlükle kazandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler