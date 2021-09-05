Kepez Belediyesi Güreş takımı sporcusu Elif, milli takım kampına davet edildi
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Kepez Belediyesi Güreş takımı sporcusu Elif, milli takım kampına davet edildi

Kepez Belediyesi Güreş takımı sporcusu Elif, milli takım kampına davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi, Güreş takımı sporcusu Elif Atakan, Ay Yıldızlı güreş mayosunu giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kepez Belediyesi, Güreş takımı sporcusu Elif Atakan, Ay Yıldızlı güreş mayosunu giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımı sporcusu Elif Atakan, 1-15 Eylül tarihleri arasında İzmir'de yapılan 12-13 yaş milli takım kampına davet edildi. Atakan, Ay Yıldızlı mayo giyme heyecanı yaşıyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil eden Atakan, 'Benim milli kampa davet edilmemde emeği geçen tüm antrenörlerime sevgilerimi sunuyorum. Antalyalıları onurlandırmak için elimden gelen çabayı göstereceğim' dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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