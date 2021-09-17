Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil'e Alman taraftarların bir kısmı tribünden yabancı madde attı. Dünyaca ünlü futbolcu ise Alman taraftarlarının bu hareketine karşılık tribünlere öpücük attı.

Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. 90+5. dakikada Pelkas kaçırdığı penaltıyla sarı-lacivertlileri 3 puanda etti. Karşılaşmaya ise Mesut Özil'in Alman tribünlerine yolladığı öpücük damga vurdu.

TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDE YAĞDI

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya Milli Takımı'nda uğradığı ırkçılık boyutunda olaylar yaşadığını anlatmıştı. Bu sebeple Alman taraftarların bir kısmı tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Frankfurt maçında da tepki vardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attıktan sonra tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Mesut bu tepkilere tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçına damga vurdu! Taraftarlardan övgü yağıyor

Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçına damga vurdu! Taraftarlardan övgü yağıyor

 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'i öve öve bitiremedi: O bir futbol yıldızı

 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Bensu Soral Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Rıza Çalımbay Marcao Ali Koç Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Nuri Kazım Karabekir Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 01:05:26. #1.12#