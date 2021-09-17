Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. 90+5. dakikada Pelkas kaçırdığı penaltıyla sarı-lacivertlileri 3 puanda etti. Karşılaşmaya ise Mesut Özil'in Alman tribünlerine yolladığı öpücük damga vurdu.

TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDE YAĞDI

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya Milli Takımı'nda uğradığı ırkçılık boyutunda olaylar yaşadığını anlatmıştı. Bu sebeple Alman taraftarların bir kısmı tarafından eleştirilen Mesut Özil'e Frankfurt maçında da tepki vardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attıktan sonra tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Mesut bu tepkilere tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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