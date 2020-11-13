Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor

Kendini tatmin ettiği görüntüler internete sızan Rus golcü Artem Dzyuba'nın başı dertte. Şantajı yapan kişi, videoyu internetten kaldırmak için 5 milyon dolar talep ediyor.