Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor
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Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor

13.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:54

Kendini tatmin ettiği görüntüler internete sızan Rus golcü Artem Dzyuba'nın başı dertte. Şantajı yapan kişi, videoyu internetten kaldırmak için 5 milyon dolar talep ediyor.

Rus futbolcu Artem Dzyuba, geçtiğimiz günlerde internete yayılan kendini tatmin ettiği video sonrası Rus Milli Takımı'ndan uzaklaştırıldı. Rus polisi, 32 yaşındaki forvetin videosunu internete yükleyen şantajcının kimliğini tespit etti.

Şantajı yapan kişi, videoyu internetten kaldırmak için 5 milyon dolar talep ediyor. Eldeki bilgiler doğrultusunda bir cezai işlem yapılması mümkün görünüyor.

Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor

"KASIM AYI BOYUNCA DAVET GÖNDERİLMEYECEK"

Hapisle sonuçlanabilecek bu süreç için henüz bir karar verilmiş değil. Rus Milli Takımı teknik direktörü Cherchesov, Kasım ayı boyunca oyuncuya milli davet gönderilmeyeceğini açıkladı.

Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor
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