Turhal Belediyesi parke taşını kendi tesisinde üretmeyi sürdürüyor

Turhal Belediyesi, geçen sene kurduğu parke taşı üretim tesisi ile ilçe genelindeki çalışmalarda kullandığı kilitli parke ve bordür gibi ihtiyaçlarını kendi üretiyor.

Bu yıl yapılacak kaldırım parke taşı ve bordür çalışmaları için üretime başlayan tesis, belediye bütçesine de katkı sağlıyor.

Yeni sezon için üretime başlayan tesisi ziyaret eden Belediye Başkanı İlker Bekler, kendi ihtiyaçlarını kendisi üreten bir belediye olmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen sene itibarıyla parke üretimine başladıklarını anlatan Bekler, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi geliştirmeye güzelleştirmeye, daha yaşanılabilir bir kente dönüştürmeye, her zaman kendi ihtiyaçlarını üreten, daha kaliteli, daha ekonomik, daha sürdürülebilir hizmetler sağlayan bir belediye olmaya gayret ediyoruz. Parke üretim tesisinde ürettiğimiz kilitli parke ve bordürlerimizi çalışma yapılan tüm alanlara göndererek şehrimizi kendi üretimimiz olan ürünlerle imar ediyoruz." dedi.

Tesiste günlük 500 metrekare parke üretimi yaptıklarını vurgulayan Bekler, şunları kaydetti:

"Üretim fazlamızı burada hem depolayabiliyor hem de satışını gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 2 milyon lira gibi bir bütçe ile kurduğumuz tesisimizde kendi ham maddemizle kendi parke taşımızı üreterek sadece 4 ay gibi bir zamanda dışarıdan alıma kıyasla 185 bin lira kar elde ettik. Tesisimiz 2022 yılı çalışmalarında kullanılacak parke ve bordürlerin üretimi için üretimine devam ediyor. Tesisimizde bugün 1 milyonuncu parkemizin üretilmiş olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, tesisimizin kapasitesini 750 metrekarenin üzerine çıkararak Turhal'ın her sokağına Turhal Belediyesi imzasıyla daha da fazla hizmet sağlamak."