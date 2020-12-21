Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım
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Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım

21.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:48
Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, PSG ile oynadıkları maçı izlerken uyuyakalan minik bir taraftarla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Yıldız isim, "Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçlarını haber veririm, onları izlersin" diyerek minik hayranını teselli etti.

A Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in PSG ile dün akşam TSİ 23:00'te başlayan maçını ''Yusuf Yazıcı'nın maçı var, onu bekliyorum'' diyen minik bir taraftar henüz ilk yarıda uykusuna yenik düştü.

"SEN UYKUNDAN OLMA"

Bunun üzerine Yusuf Yazıcı, Twitter'dan küçük hayranını unutmadı ve kendisine yapılan bu paylaşımı alıntılayıp, ''Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:48:28. #1.14#
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